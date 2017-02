Jüri Pallo: otsustasin poolteist aastat tagasi Keskerakonnaga liituda seetõttu, et oli valus vaadata, kuidas Savisaarele ta oma sõbrad ja õpilased noa selga lõid

Savisaarlaste valimisliidu loomise pärast Keskerakonna ridadest maha tõmmatud Võru matusekõneleja Jüri Pallo ei välista riigikogu valimistel osalemist.

"Otsustasin poolteist aastat tagasi Keskerakonnaga liituda suuresti seetõttu, et oli valus vaadata, kuidas Eesti iseseisvumise eest võidelnud Savisaarele ta oma sõbrad ja õpilased noa selga lõid," räägib ekspastorist leinatalituste korraldaja Jüri Pallo, kes põliskeskerakondlaste valimisliidu moodustamisega endale parteilise haua kaevas.

"Minu hinge ei mahtunud see, et invaliidile löödi nuga selga. Mehele, kellel oli väga suur osa selles, et meil taasiseseisvumisel verd ei valatud. Astusin Keskerakonda eetilistel põhjustel, aga tegelikult on siiani pädev ka erakonna omal ajal välja töötatud platvorm," räägib ta.

Loe täispikka lugu Õhtulehest.