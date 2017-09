Jüri Mõisa sõnavõtud jätsid mehe Reformierakonna ukse taha

Kevadel kohalikel valimistel sobivaimat erakonda otsinud ettevõtja ja endine IRL-i poliitik Jüri Mõis kaalus nii EKRE kui ka Reformierakonna nimekirjas kandideerimist. Reformierakonnaga mindi pärast läbirääkimistel viisakalt eri teid pidi, seda Jüri Mõisa varasemate väljaütlemiste pärast.

Aprillis EKREga kohtunud Mõis käis enda sõnul Mart Ja Martin Helmelt uurimas, mis seisus neil väed on. Tema eesmärgiks oli leida võitlusvõimeline valimisnimekiri, kus pole liigseid sisepingeid ja millel on perspektiiv saada tugev tulemus. Keskerakonnast ta midagi kuulda ei soovinud. Täna kandideerib ta aga ühinenud Savisaare liidu ja Tegusa Tallinna nimekirjas.

Maikuus tuli ilmsiks, et Mõis valib EKRE ja Reformierakonna vahel. Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kinnitas, et kohtus Mõisaga. Pevkuril ei olnud midagi selle vastu, kui ettevõtja ja endine IRL-i liige Reformierakonnaga liituks. "Aga ma ütlesin ka seda, et meil on nii, et erakonna esimees kuskil kedagi vastu ei võta, see on kohalike piirkondade teema," toonitas Pevkur. Teisisõnu suunati otsustamine Kristen Michali õlule.

Suurimateks küsimärkideks olid Jüri Mõisa varasemad väljaütlemised Reformierakonna kohta. "Igaüks tahab saada vastuseid: kui keegi on sinu kohta midagi halvasti öelnud, siis ikka tahad teada, miks ta ütles ja kas see võib olla takistus edasi liikumaks," kirjeldas Pevkur olukorda.

Michal: Mõis ei tundunud siiras

Kristen Michal selgitas, et Jüri Mõisaga kohtuti tema initsiatiivil. "Tallinna oravate jaoks tekitasid küsimusi tema Savisaart kiitvad sõnumid ning rõõmustamine, kui Keskerakond tuli valitsusse. Samamoodi ka varasemad sõnad Pronkssõduri teisaldamise järel, et Venemaaga läbisaamiseks tuleks Eesti peaminister Andrus Ansip ametist vabastada. Mõis oli oma Vene ärihuvide pärast valmis asuma Vene riigi positsioonidele ja ei tundunud nüüd siiras oma jutus, et ta tahaks Reformierakonna meeskonnas olla," kirjeldas Michal kirjalikus vastuses.

Loe veel

Michali sõnul vesteldi Mõisaga viisakalt ning sama viisakalt mindi teineteisele edu soovides lahku. "Tollal oli mõlemal plaan Keskerakond Tallinnas maha võtta," meenutas Michal.

Jüri Mõis kinnitas, et tal ei olnud plaani erakonnaga liituda, vaid mõte kohalikel valimistel Reformierakonna nimekirjas kandideerida. Läbirääkimised toimusid maikuus. Lisaks Pevkurile ja Michalile kohtus Jüri Mõis ka Siim Kallase, Jaanus Rahumägi ja Tõnis Kõivu ning teiste erakonna Tallinna piirkonna inimestega.

Seda, et Kristen Michal oleks Mõisale otse välja öelnud, et ei taha teda erakonna nimekirja, polnud. "Pigem oli asi selles, et Urmas Sõõrumaa tuli oma pakkumisega," selgitas Mõis. Meenutame: läbirääkimised Reformierakonnaga käisid mais, Sõõrumaa ja Mõisa valimisliit avalikustati enne jaanipäeva. "Sõõrumaaga kestsid meil läbirääkimised umbes 15 minutit," täpsustas Mõis.

Võimalikku konflikti Reformierakonnas tema sõnavõttude pärast iseloomustas Mõis järgmiselt: "Erakonna värk. On teada, et seal toimub ka otsustusprotseduur, volikogud. Nad ei saanud sellega piisavalt kiiresti hakkama ja me Sõõrumaaga leppisime asjad kokku. Pärast nad küll kutsusid mind, aga siis ma oleks teistpidi alt vedanud. Pigem ma sain sellest aru, et ma võib olla tekitan mingi tüli seal Reformierakonna sees: võib olla keegi on poolt ja keegi on vastu. Ega minu idee on koguaeg olnud konflikti vältimine," kirjeldas Mõis.

Mõis toonitas, et enda arvates edastanud alati konstruktiivset kriitikat, argumenteeritult. "Ma olen rääkinud konkreetselt, mis asi ei meeldi, mida peaks tegema teisiti. Ma olen näidanud lahendust," sõnas Mõis, lisades, et ei soovinud nüüd tekitada Reformierakonnas tüli. "Nad on niigi killustunud," märkis ta. "Ja ma sain aru, et ka neil tekkis selleteemaline diskusisoon ja ma vaikselt taandusin," ütles Mõis kokkuvõtteks.

Jüri Mõis oli aastal 1999 siseminister ning aastatel 1999-2001 Tallinna linnapea.