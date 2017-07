Jüri Mõis valimisliidu edenemisest: paar inimest oleme juba tööle võtnud, kõik finantsmured lahendame koos Sõõrumaaga

Valimisliidu Tegus Tallinn eestvedaja ja endine Tallinna linnapea Jüri Mõis lubab, et tema või Urmas Sõõrumaa piltidega plakateid valimiste eel tänavatele ei tule.

Kuidas läheb valimisiidu Tegus Tallinn ettevalmistamisega? Kes on teie kandidaadid?

Minu arvates läheb meil hästi. Praegu on kesksuvine üsna tühi periood ja käib rakenduslike küsimustega tegelemine. Me ei ole veel oma kampaaniaga alustanud ja me ei ole ka inimesi ise sundinud oma nimesid välja käima, et nad on oma nõusoleku meie valimisliidus osalemiseks andnud. Meil on inimestega kokku räägitud ja me ei muretse nimede pärast. Praegu on kõik suurte läbirääkimiste teema. Me oleme leidnud ootamatu üksmeele selles, et tulevase opositsiooni ja koalitsiooni piire tuleb hägustada, mitte öelda osadele tallinlastele, et kuna teie jäite valimistel vähemusse, siis sõitke kuu peale või minge seenele. See peab käima nagu normaalses ühiskonnas, et linna juhitakse proportsionaalsete häältega.

Kas te otsite ise oma nimekirja inimesi või pöördutakse kandideerimissooviga ka otse teie poole?

On nii ja naa. Mul pole operatiivseid andmeid, kui palju inimesi on ise pöördunud, aga ma tean, et seda on ette tulnud. Me ei ole veel ka kõikide kandidaatidega koosolekut teinud. Pigem tegutseb praegu meie valimisliidu tuumik – mina, Urmas Sõõrumaa ja Mart Luik – ning me tegelema rakendusliku poolega, mis puudutab koosolekuid ja siseprotseduure. Ma isegi ei tea, kas meie valimisliidu kodulehtki juba töötab.

Kuidas lahendate valimisliidu rahastamise küsimuse – kas kandidaadid maksavad kampaania oma taskust või ootate ka rahastajaid?

Kui ma ausalt ütlen, siis raha osas pole me veel mingisuguseid otsuseid teinud. Me oleme küll paar inimest oma palgale võtnud ja öelnud, et me Urmas Sõõrumaaga lahendame kõik finantsküsimused. See ei tähenda otseselt, et oma taskust, aga see tähendab ka seda, et keegi ei peaks raha pärast muretsema. See on siiani puudutanud meie büroo töötajaid. Mis puudutab kampaaniat, siis selle osas on küsimus veel liiga konkreetne. Me oleme otsustanud, et me ei teegi mingeid plakateid. Miks peaksime panema oma näoga pilte linna üles. See ei ole ratsionaalne, et me Urmasega seda teeme.

Kuidas te siis oma kampaania üles ehitate? Valimisplakatid on hea võimalus end valijatele meelde tuletada.

Mis te arvate, et me räägime välja, mis on meie kampaania strateegia? Ärge tehke nalja! Me praegu tõesti tegeleme rakendusliku poolega. Praegu on suve keskpaik ja päris ilus ilm. Me teeme tööd.