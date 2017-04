Jüri Mõis soovib kohalikel valimistel Tallinnas kandideerida

Ettevõtja Jüri Mõis otsib valimisnimekirja, mille koosseisus sügisel kohalikel valimistel kandideerida. Keskerakonnal oma nimekirja talle pakkuda ei tasu.

Kolmapäeval kohtus Mõis EKRE juhtide Mart ja Martin Helmega. Mõis ütles, et ta käis uurimas, mis seisus neil väed on, sest ta soovib kandideerida kohalikel valimistel ja otsib selleks sobivat nimekirja. Samamoodi on tal kavas teistes nimekirjades maad kuulata.

Mõisa soov on leida võitlusvõimeline valimisnimekiri, kus pole liigseid sisepingeid ja millel on perspektiiv saada tugev tulemus, võibolla isegi võita. Keskerakonnast ta siiski midagi kuulda ei taha.

"Kui ma leian kellegi sobiva, mingi liidu või erakonna, millega minna, siis ma tõenäoliselt lähen kandideerima sügisestel valimistel. Kui ei leia, siis ei lähe. See ei ole mulle eluliselt tähtis," ütles Mõis.

Mõis ütles, et tema sooviks on saada Tallinna linnavolikogu lihtliikmeks, muid ambitsioone tal pole. Ta ütles, et tal on tekkinud piisavalt vaba aega, et endale hobi otsida.

Poliitikas osalemisest huvitatud ta pole, erakonda astuda ei taha, aga kohaliku omavalitsuse volikogus olemine tema hinnangul poliitika alla ei käi.

Jüri Mõis oli aastal 1999 siseminister ning aastatel 1999-2001 Tallinna linnapea.