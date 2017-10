Jüri Mõis: see oli Savisaarel viimane kord kandideerida

Täna avaldas Delfi artikli, kus politoloog Rein Toomla sõnab, et tulevastel valimistel võiks Edgar Savisaar kandideerida üksi. Jüri Mõis aga ütleb, et need jäid Savisaare viimasteks valimisteks.

Jüri Mõisa sõnul järgmist korda ei tule, sest see oli Savisaare viimane kord kandideerida. "Siin on hoopis teised teemad, inimlikumad. Kui inimest seitse aastat peaaegu ilma asjata, väikse rikkumise pärast, kohtusse kaevatakse, siis normaalne ühiskond asuks kaitsele. Nagu meie seda tegime," lausub Mõis.

Mõis ütleb, et põhjus, mis ajendas teda kohalike omavalitsuste valimistel kandideerima, oli tahe, midagi muuta. "Me ei ole rahul sellega, kuidas Tallinna linna juhitakse ja peaksime andma omapoolse panuse, sest meil on kogemusi ja aega," sõnab Mõis.

Küll aga nendib ta, et tulemused ei olnud ootuspärased. "Pean tunnistama, et ajakirjanikud tegid üllatuse – nad võtsid meie vastase rolli ja seega oli seis võrreldes teiste liitude ja erakondadega unfair." Mõis lisab, et tundub, justkui oleksid nad (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit – toim) teinud midagi, mis Eesti avalikkusele ei meeldi.

Küsimusele, kas Mõis ka poliitikas jätkab, ütles ta, et riigikogu valimistel kindlasti ei kandideeri, kuid ehk nelja aasta pärast kohalikel valimistel proovib uuesti. "Kui mind aga ei valitud, siis pean enda kohta tegema järeldused," möönab ta. Küll aga polnud Mõis nördinud, et sel korral nii läks ja ütles, et nüüd ootab teda ees reis Hispaaniasse. "Lähen ja vaatan eemalt, kuidas siin Eestimaal hästi läheb," naerab Mõis.