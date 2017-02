Jüri Mõis: Michal lükati tagasi suure häälteenamusega, mis oli äärmiselt oluline otsus

Ettevõtja Jüri Mõis kiitis Reformierakonda selle eest, et uueks juhiks valiti Hanno Pevkur ja mitte Kristen Michal.

"Reformierakonnas on väga palju häid muutusi toimunud. See mees, kes oli enda arvates kindel järgmine pealik ja jagas valimispäeva hommikul enda näopildiga reklaame..." rääkis ta LP-le antud intervjuus.

"Tema lükati tagasi suure häälteenamusega, mis oli äärmiselt oluline otsus. Kogu see kamp – Arto Aas, Remo Holsmer, Michal, ka Rosimannus ja Pentus-Rosimannus – oli erakonnale suhteliselt raske pärand. Tundub, et nüüd on õnnestunud nad tagaplaanile suruda," rõõmustas Mõis selle üle, et Reformierakonnas on toimumas muutused.