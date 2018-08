Jüri Luik: raketijuhtumi uurimine võtab 3-4 kuud. Kogemata rakett lendu minna ei saanud, see ei käi lihtsalt nupulevajutusega

Kohe peale intsidenti alustati uurimisi Eestis, Hispaanias ja NATOs. Kas need on juba praeguseks viinud tõele lähemale selle osas, mis sellest raketist võis saada ning mis üldse selle intsidendi põhjustas?

See õppus, mis toimus, seal tõepoolest Hispaania piloot, täpsem oleks öelda Hispaania lennuk lasi välja raketi. Selline juhtum on täiesti unikaalne ja uurimine praegu käib. Laias laastus on kaks verisooni. Üks versioon see, et tegu on inimliku veaga. Ühelt poolt see piloot oli erakordselt kogenud, tal oli üle 3000 lennutunni, kuid loomulikult võib inimliku vea teha ka professionaal. Teisalt tehnilised vead – tegu on uue väga kõrgel tasemel moodsa lennukiga, aga ka tehnilise vea osas veel ühest vastust anda ei saa. Silmaga nähtavat nõrka kohta ei ole leitud. Aga kindlasti vastus sellele küsimusele leitakse. Hispaania valitsus on alustanud mitut uurimist. On täiesti selge, et see pole ühe-kahe nädala küsimus. Seal on hulk protseduure, mis tuleb läbi viia.

Te parandasite ennast, kui ütlesite Hispaania piloodi asemel, et hoopis Hispaania lennuk. Kas pigem võib arvata, et see oli tehniline viga ja lennuk ise alustas seda protseduuri, mis päädis raketi laskmisega?

Ma kasutasin sõna lennuk seetõttu, et see hõlmab mõlemat võimalust, et see oli piloodi viga või tehniline viga.

Kuidas raketi väljalaskmine üldse käib? Kas see käib lihtsalt ühe nupuvajutusega?