Jüri Luik kohtus USA küberväejuhatuse ja NSA ülemaga

Kaitseminister Jüri Luik kohtus eile Ameerika Ühendriikide küberväejuhatuse ja rahvusliku julgeolekuagentuuri (NSA) ülema admiral Michael Rogersiga, et arutada küberkaitsealase koostöö ning liitlaste kohaloluga seotud küsimusi.

Samuti andis kaitseminister Luik admiral Rogersile üle Kaitseministeeriumi esimese klassi teenetemärgi.

"Küberkaitse tähtsus on viimastel aastatel järsult kasvanud, seda nii tsiviiltaristu, sõjaliste operatsioonide kui ka demokraatlike protsesside kaitseks. Üha tihedamaks on muutunud ka meie sellealane koostöö Ameerika Ühendriikidega," ütles Luik, kelle sõnul on admiral Rogersil kahe riigi kontaktide ja praktilise koostöö mitmetahulisemaks muutmisel olnud võtmeroll.

Eesti ja Ameerika Ühendriikide küberkaitsespetsialistid osalevad ühistel õppustel, samuti toimib kahe riigi vaheline regulaarne infovahetus.

Admiral Rogers kohtus Eestis ka küber- ja infotehnoloogia spetsialistide ning kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Kaupo Rosinaga.

Admiral Rogers on lisaks küberväejuhatuse ülemale ka Fort Meade´is, Marylandis asuvate Ühendriikide julgeoleku- ja luureametite (National Security Agency, Central Security Service) juht, vastutades USA kaitseministeeriumi haldusalas Ühendriikide ja liitlaste kaitseks läbiviidavate infotehnoloogia operatsioonide läbi viimise eest. Ta on ametis 2014. aasta aprillist.

Fotod: Kaitseminister Jüri Luik kohtus eile Tallinnas Ameerika Ühendriikide küberväejuhatuse ja rahvusliku julgeolekuagentuuri (NSA) ülema admiral Michael Rogersiga.