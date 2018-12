Jüri Luik: James Mattise töö on jääva väärtusega

"Kindral Mattis on meie aja üks suurmehi, kelle töö liitlassuhete kindlustajana on jääva väärtusega," ütles Luik Delfile. Tema sõnul ehitati Teise maailmasõja järel üles julgeolekusüsteem, mille keskmes on NATO ja mis on vältinud suuri sõdu kuni tänase päevani. "Mattise kaubamärk on olnud liitlastevahelise konsensuse ehitamine, mis on vahel vägagi raske, aga lõppkokkuvõttes tugevdab meid kõiki."

Eestiga on Mattisel Luige sõnul tihedad sõbrasuhted nii NATO kindrali kui hiljem kaitseministrina. "Inimesena on Mattis rahulik, pigem vaikse häälega ja rõhutatult lugupidav kolleegide suhtes. Ta teeb alati jõupingutusi, et näida võrdsena liitlasministrite hulgas, teades, et kõik saavad ju niigi aru, kui suuri kaitsejõude ta juhib," rääkis Luik.

James Mattis esindab Ühendriike veel NATO kaitseministrite kohtumisel veebruaris. "Ta on väga hinnatud, liitlastel saab olema hea meel tal veelkord kätt suruda ja teda südamest tänada," ütles Luik.