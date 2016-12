Jüri Luige sõnul on terrorismist saanud Euroopas uus reaalsus

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Jüri Luik ütles Aktuaalsele Kaamerale, et terrorismist on saanud Euroopas uus reaalsus ning sel aastal said esimest korda ka eestlased terrorirünnaku läbi kannatada.

"Kui oleksime juttu ajanud aasta esimesel poolel, siis kindlasti oleks öelnud, vähemalt Euroopa Liidu poolt lähtudes, et kõik see, mis puudutab rändekriisi ja eriti selle rändekriisi pirduramist ehk lepingut Türgiga," vastas Luik küsimusele aasta suurimatest väljakutsetest.

"Nüüd, aasta teisel poolel, on täiesti selge, et suur teema on populismi järsk pealtung, mis on seotud nii Brexitiga kui ka väga selgelt kõige sellega, mis toimus USA-s, kus presidendiks valiti täiesti poliitikakauge, esimest korda üldse riigiametit ja kohe presidendiametit pidav mees, kes oma vaadete poolest on klassikaline populist, pakub lihtsaid lahendusi väga rasketele probleemidele," lausus Luik.

"Tõepoolest, terrorismist on saanud uus reaalsus Euroopas ja see aasta on toonud kaasa kurva sündmuse, kus ka eestlased on esimest korda terroristliku löögi läbi kannatanud. Õnneks ei ole otseselt midagi toimunud Eestis," ütles Luik.

"Kui langeb Süürias islamistide püha peakorter Raqqa, ma usun, et see mõjutab suuresti asjaolu, et terroristidel puudub siis selline raskuspunkt, kuhu pöörduda, kust juhiseid saada, kust hingelist jõudu saada. Ma usun, et Raqqa langemine, ISIS-e langemine Süürias tegelikult vähendab märgatavalt terroristide võimalusi," lisas Luik.