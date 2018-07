Jüri Ennet: Tai poisid aitab koopast välja jalgpall

Ennet manitseb ettevaatusele ka näiteks kodumaiseid koopaid külastades. "Kui tõesti on vaja koopasse minna, siis tuleb oma minekust ka kellegile teada anda. Kui augu ette kivi kukub ja keegi ei tea, et sa koobastesse läksid, on asi halb," hoiatas Ennet.

23. juunil toimunud jalgpallitreeningut sisenes 12 poissi koos treeneriga Tai põhjaosas 10 kilomeetri pikkusse Tham Luang Nang Noni koopasse. Kui nad õhtul koju ei tulnud, algas suur otsinguoperatsioon, mida raskendas ränk vihmasadu, mis ujutas osa koopasüsteemist üle. 10 päeva pärast leiti poisid nõrkade, kuid elusatena. Praegu toimub viimase kaheksa poisi ja treeneri päästmine koopast.