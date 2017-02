Jüri Adams: ületoidetud erakondade asemel toetame kohalikku demokraatiat

Vabaerakond algatas Riigikogus kohaliku demokraatia toetamise seaduse, eesmärgiga vähendada erakondadele riigieelarvest antavat raha ning jagada see kohalikel valimistel volikogudesse kohti saavatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele.

Eelnõu autori Jüri Adamsi sõnul tähendab see poliitika rahastamise detsentraliseerimist ning riigi ja kohaliku poliitikategemise selget eristamist, nii nagu nende erinev olemus nõuabki. „Kutsume üles kohalikku elu väärtustavaid jõudusid toetama eelnõu ideed, sest juba praegu on selge, et vabadest kodanikest koosnevate valimisliitude vastu on alanud sõda,“ ütles Adams.

„Viimased 14 aastat on Eestis erakonnad üle rahastatud ja see on vähendanud poliitilist konkurentsi. Eelnõu suunab ligi neljandiku erakondade rahast hoopis kohaliku poliitikategevuse toetamiseks. Edukad üksikkandidaadid ja valimisliidud saavad esimest korda riigilt tuge. Kohaliku demokraatia toetamine tähendab mandaadi saanud kohalike esindajate tegevuse toetamist, mille hulgas on valimiskampaania tegemine ja volikogu liikmete töö valijatega valimiste vahelisel ajal,“ ütles Adams.

Vabaerakonna eelnõuga peamised eesmärgid on:

Vähendada erakondade rahastamist riigieelarvest;

Kohalike valmiste valimisnimekirjad (ka üksikkandidaadid, valimisliidud ja erakondade kohalikud nimekirjad) vabastada erakondade kesksest rahastamisest sõltumatuks;

Valimisliitudel ja erakondade kohalikel nimekirjadel olgu senisest võrdsem positsioon;

Riigipoolne toetus erakondadele peab olema selge otstarbega ehk sarnaselt teistele kodanikuühendustele tuleb koostada eelarve ja esitada koos taotlusega;

Häälele pakume arutelu tekkimiseks hinnaks 2 eurot aastas;

Valimiskampaaniad ei tohi teha võlgu, raha kasutamine toiduahela loomiseks on keelatud.



Vabaerakonna saadikute kinnitusel on eelnõu väga oluline samm valimisliitudele võrdsete võimaluste pakkumiseks.