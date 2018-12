Jürgen Ligi: võitlus ühtse ja eestikeelse haridussüsteemi eest jätkub

“Enamus erakondi on väljendanud antud reformile toetust ning selle läbi minek on neile kätte võtmise asi,” kommenteeris Reformierakonna esimees Jürgen Ligi.

“Sisulist kriitikat eestikeelsele haridusele ülemineku kohta riigikogus ei kõlanud. Olemuselt on ülemineku korraldamine täitevvõimu ülesanne, valitsuse juhtida on nii ressursid, ekspertiis, koolivõrk, inimesed, koostöö koolipidajate ja lapsevanematega kui õpetajakoolitus. Teadlikult ei kirjuta me eelnõuga ette tähtaegu, kuid muudatustega tuleks alustada kohe ja sellisel juhul peaks asjaga toime tulema viie aastaga,” lisas Ligi.