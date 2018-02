Jürgen Ligi: valitsuse otsused ja avaldused seavad kahtluse alla Eesti õigusjärgluse

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi sõnul on valitsus viimasel ajal teinud ridamisi otsuseid ja avaldusi, mis seavad kahtluse alla Eesti õigusjärgluse ning veeretavad Eestile vastutuse okupatsioonikahjude eest, justkui oleks Eesti end ise okupeerinud.

“Sellega on võetud Eestile justkui NSV Liidu õigusjärglasele kohustusi heastada tolle tekitatud kahju,” selgitas Ligi ja lisas, et Reformierakonna fraktsioon esitab sel teemal justiitsministrile arupärimise.

“Justiitsministri läbiv roll valitsuses on tagada selle seisukohtade ja otsuste õiguspära nii sättes kui mõttes, kõnes kui kirjas. Reinsalul on see jäänud tegemata ning ta on selles protsessis olnud mitte tõe ja õiguse jalule seadja, vaid sisepoliitilise kasu taotleja. Me väidame, et seejuures on justiitsminister nõustunud ka otsese seaduserikkumisega raha kasutamisel,” ütles Ligi.

Reformierakonna fraktsioonil on plaanis küsida justiitsministrilt põhjalikke vastuseid korduva okupatsioonikahju tekitamise omistamise kohta Eesti riigile. Küsitakse, millise on õigusliku alusega käsitletatakse Eestit iseenda okupeerijana ja okupatsioonikahju tekitajana nii kirikute toetamise, Vnešekonombankis konfiskeeritud raha kui omandireformi küsimustes.