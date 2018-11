Jürgen Ligi: valitsus narris riigikogu ja kasutas seda vaid enda koos hoidmiseks. Seeder ei peaks rusikatega vehkima

"Isamaa päästis täna valitsuse ja loobus selle nimel võimalusest hoida ära riigikogu toetusavaldus rändekompaktile. Seeder ei peaks pärast seda enam rusikatega vehkima," kirjutab Ligi Facebookis.

"Kokkuvõttes on Eesti pisut paremas seisus, kui olnuks ilma hädapiduri tõmbamiseta kolme nädala eest. Saime natuke avalikku debatti ja Eesti vaate kompakti juurde. Aga valitsus narris riigikogu ja kasutas ainult valitsuse eest otsustamiseks ja enda koos hoidmiseks."

Ligi selgitab, et nende ettepanek oli, et riigikogu deklareeriks rahvuslikud huvid rahvusvahelises rändekoostöös, näiteks: et riigid on suveräänsed otsustama, kas ja keda vastu võtta; et soovimatu rände põhjusi leevendatakse; et rändajaid saaks tagasi saata; et piirid peaksid jms.

"Aga mitmel põhjusel - põhiseadus, välissuhtlemisseadus, tempo, uus info ja vastandlikud seisukohad, mida esitasid tänagi ministrid, riigikogu menetlusstandardid ja peale surutud tempo - olime nõus riigikogu toetusavaldusega neile tingimustele, mitte kompaktile. Seda pole riigikogus sisuliselt menetletud."

Ligi märgib, et komisjonis hääletati Reformierakonna vaate poolt, saalis mõtles Isamaa ümber ning otsustas hääletada see uuesti välja ja toetada sotse ja Keskerakonda. "Tulemus oli riigikogu toetus kompaktile avalduse kahe punktiga. Selle poolt me ei saanud hääletada. Avalduse vastu ka ei kõlvanud, sest rändekoostöö põhimõtted, mis sinna alles jäid, on valdavalt mõistlikud."