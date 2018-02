Jürgen Ligi: tarbimisühiskonnas on loomulik, et igaüks võib proovida tekitada vaheldust erakonnalaadsete toodete ja uute pakenditega

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees oli skeptiline, kas koos Margus Tsahknaga uue erakonna loomist planeerivad inimesed suudavad tuua Eesti poliitikasse midagi päriselt uut.

"Tõsiasi on, et uued erakonnad on sel sajandil tekkinudki ainult nii, nagu tekib enamus tarbekaupu - vajaduse sisendamise teel potentsiaalsele tarbijale, mitte tarbija ega tegija tunnetatud vajaduse järgi. Lettidele nad jõuavad ja proovitakse äragi, aga nad kipuvad olema väga ajutised," kommenteeris Ligi.

"Riiki ega selle toimimise tarkusi ja meeleolusid mu meelest sama tihedalt siiski välja vahetama ei peaks ja seepärast oleks Eesti poliitikale päriselt vaja, et Margus Tsahkna juhitud eelmine erakond tuletaks meelde oma kunagise mõtte ja väärtused - seda mitte nende endi äriplaani pärast, vaid seetõttu, et jagades neist mitmeid laiemalt on rahva enamus ja enamus erakondi ehitanud Eesti riiki," leidis Ligi.

Loe veel

"Praeguses Eestis loobutakse IRL osalusel neist kas päriselt või tehakse neis arusaamatuid kompromisse eesti rahva selle vähemusega, kes pole kunagi omaks võtnud ei Eesti riigi õigusjärglust, Lääne orientatsiooni, turumajandust, õigusriiki, isegi mitte Eesti riigi ainust erilist mõtet - eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamist. Ma ei näe, kuidas saaksid pärast seda need uue identiteedi otsingud põhikirjanikerduste, "innovaatilise suitsupääsukese" või "2.0" ainetel olla elujõulise erakonna jaoks vajaliku toetuse pälvimiseks piisavalt atraktiivsed."

"Aga ega minu nägemine loegi, tarbimisühiskonnas on loomulik, et igaüks võib proovida tekitada vaheldust ka erakonnalaadsete toodete ja uute pakenditega. Nagu neil tootmisnõupidamistel osalenud mainekas ettevõtja ütleski, tegijad ise ei tea veel, mida teevad ega oska seda kommenteerida," teatas Ligi.