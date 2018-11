Jürgen Ligi Tarandist: ennast nautiv ja jõukas sots läks inimesi pilkama ning nende meeleavaldust enda meelelahutuseks muutma

"Ma ei kaitse siin kedagi ega midagi, otse vastupidi. Isegi Indrekut mitte. Sest kui ta nüüd räägib, et pole rahvuskaaslaste vägivalda varem tundnud, on ohvri küsimus vaieldav. Lintidel on vägivald, aga elus ei mõisteta seda hukka ega tulda peksa saamiselt kaamerate ette nii üdini rahulolevalt," arutleb Ligi.

"Loodan, et ka suuremat haiget ei saanud Indrek füüsiliselt, ent kahtluseta haiget tegemas käis ta ise vaimselt. Juba see "Euroopa Parlamendi saadikule tuldi kallale" on üdini ülevalt alla. Miks just mitte talle, kui tema stiil oli mitteparlamentaarne, miks tuua mängu ELi, mida see publik on õpetatud pidama kurjuse impeeriumiks," küsib ta. "Aga ennast nautiv ja jõukas sots läks siin ka inimeste keskele; pilkama neid teemal, mis on nad üles ärritanud, muutma nende meeleavaldust enda meelelahutuseks, ehkki nende hulgas on elult peksa saanuid, õnnetuid, segadusse aetuid, kurje. Neil inimestel oli see harv lähedal olek võimule ja võimalus temaga pahandada, aga siis tuli võim, rebis neilt lava ja mikrofoni ja kallas nad kihutuskõnega üle."