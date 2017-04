Jürgen Ligi sõnavõtt kogub kirgi: vajalik otsekohesus või labane veiderdamine?

Jürgen Ligi pehmelt öeldes terav kriitika rahandusminister Sven Sesteri aadressil on vastasleerid sütele ajanud.

Ligi kirjutas eile Facebookis, et rahandusminister Sven Sesteri seosed eelarve ning sündivuse vahel on arusaamatud. "See mees (Sester - toim) on ju idioot. "Kui täna sünnib 6 naise kohta 9 last, siis lõpuks on 6 naise kohta 10 last," tõi Sester veel näiteid eelarve mõjust," kirjeldas Ligi.

Peaminister Jüri Ratas arvas, et selliste sõnavõttudega kahjustab Ligi omaenda mainet. Ligi parteikaaslane Kristen Michal aga ütleb, et asju tuleb öelda nagu nad on.

"Doktor Ligi välja kirjutatavad rohud või väljaütlemised pole alati silitamised. Ühises ruumis on viimasel ajal moes veeretada juturatast

- alustuseks soovin Teile kõigile palju õnne soovida - aga asjadest võiks rääkida nii nagu on," märgib ta. Ta toob näiteks, et kui valitsus esitleb kuut uut maksu, ignoreerib Eesti Panga ja majandusinimeste hoiatusi defitsiidi osas ja keerab tuksi maailma parima maksusüsteemi, siis ei jäägi muud üle. "No pagan, siis keegi peab ju ütlema, et asi on pahasti," soovitab Michal poliitkorrektsuse kõrval jätta.

Koalitsiooni nimel aga võttis omakorda sõna Jüri Ratase parteikaaslane Jaanus Karilaid. Ta sõnas, et Ligi on varemgi silma paistnud teravate ja veidrate ütlemistega, kuid vajalik on sellisele käitumisele tõmmata piir. "Nelja ministriportfelli hoidnud poliitiku labane sõnavõtt ministri aadressil ei tee au ütlejale ja mis veel hullem – meie parlamendile ega poliitilisele kultuurile üldiselt," sõnas Karilaid.

Keskerakonna aseesimees sõnas, et Eesti parlamenti ja poliitikuid on televiisorist üldjuhul igav vaadata, sest sõimlemisi ega kaklusi meil õnneks ei ole. "Nii see peabki jääma, sest uskuge mind, erinevate maailmavaadetega poliitikutel on teineteisele palju enamat öelda kui sõna "idioot", aga sõnade loopimise asemel hoitakse kinni teatud kirjutamata reeglitest. Ei loe kas see on parlamendi suur saal või avalik Facebooki-postitus."