Jürgen Ligi Sisekaitseakadeemia kolimisest: tänapäeval ei küüditata inimesi lihtsalt kodust minema

Reformierkaonna poliitik Jürgen Ligi kritiseeris valitsuse mõtet Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viia.

"Tänapäeval ei küüditata inimesi lihtsalt kodust minema, nad ei lähe kaasa. Õppeasutusele tähendaks Ida-Virumaale viimine seega organisatsiooni lõhkumist, julgeolekule aktsenti, mis erineb enamiku Eesti omast, ei esinda keskmist linna, veel vähem küla," kirjutas Ligi.

"Julgeoleku puhul on see oluline. Need ei saa olema need õppejõud ega samad õppijad, olgem realistid, see ei saa olema sama eesti keel. Mingil hilisõhtul koalitsiooniläbirääkimistel paberile veetud hull poliitiline tahe peab mõistusele alistuma."

"Muidugi on kolimine ka tohutult kallis, Tallinnas aga projekt valmis ja rahastus tagatud, Paikuse, Tamsalu ja Narva õppekohad on sellele lisaks. Ida-Viru tähendus praktikakohana võis loomulikult tõusta. Kui valitsusel raha üle on, siis elukeskkonda annab seal parandada. Ka mõnd riigiasutuse kolimist silmas pidades," teatas Ligi.