Jürgen Ligi sellest, et Madis Milling riigikogu istungilt lahkus: Madisel oli etendus, kus nii publik kui kolleegid ilmselt temast sõltusid

Kell 17 alanud istungil pandi hääletusele avaldus Ukraina toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga.

Madis Milling lahkus enne hääletust, kuna sõitis Tamsalusse, kus kell 19 astus lavale Vana Baskini teatri komöödiatükis "Kas hakkame seksima?". Nii läkski ka protokolli kirja: Milling ei hääletanud.

"Madis oli allkirjastajate hulgas ja kindel toetaja. Tema puudumine oli mitme halva kokkusattumine," sõnas Reformierakonna fraktsiooni juht Jürgen Ligi Delfile. "Teave erakorralisest istungist ei liikunud üldse. Eelmine nädal oli istungitevaba, mispärast nii teksti kooskõlastamine kui allkirjade korjamine oli pärsitud. Selle varju jäi täielikult erakorralise istungi aeg, minagi sain selle teada alles reedel mitteametlikult, aga ametlik teade tuli vähem kui kaks tundi enne istungi toimumist."

Ligi sõnutsi on see, et paljudel olid plaanid tehtud ja lubadused antud. "Madisel etendus, kus nii publik kui kolleegid ilmselt temast sõltusid. Kokkuvõttes oli riigikogu kohalolek imeliselt hea ja puudunute ja mittehääletanute puhul on nimeliselt teada, kes avalduse vastu oli, ning Enn Eesmaa teatas kõnes ka põhjuse, et nõus polnud Keskerakond Vene sanktsioonide karmistamisega ning nad taotlesid tekstis ka Ukraina kritiseerimist."

Milling ise ütles esmaspäeval Delfile: "Kellaaeg ei istunud, aga vähemasti on südametunnistus puhas, toetan seda avaldust."

Avalduses kutsub riigikogu üles vaba laevaliikluse taastamisele Kertši väinas ja Aasovi merel, kõiki riike toetama Ukrainat tema territoriaalse terviklikkuse kaitsel, mitte tunnustama Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ning kehtestama Venemaa suhtes täiendavaid sanktsioone.