Jürgen Ligi: see, kuidas EKRE viksib oma hoiakuid maha Euroopa Kemli-meelsetelt, on fenomenaalne

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi hinnangul on see, kuidas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) viksib oma hoiakuid maha Euroopa Kemli-meelsetelt, fenomenaalne ja loomulikum on EKRE seos Keskerakonna kui Reformierakonnaga.

"EKRE on Reformierakonna liitlane opositsioonikaaslasena, aga mitte loomulikult ega sisuliselt," ütles Ligi Delfile. "Nende loomus on opositsiooniline, argumenteerimata ja sõjakas vastu olemine ning nad ei ole näinud vaeva sisulise kompetntsi ülesehitamiseks enamuses poliitikavaldkondades, et olla valmis valitsemisvastutuseks," lisas ta.

"Nad pole ka paremal tiival, vaid väga riigikeskne ja administratiivselt sekkuv. Meil on üksjagu kattuvust rahvusluses, aga kui nende oma on sallimatu ja suletud, siis Reformierakond on rahvusliku sallimatuse ja vaimse suletuse vastu," sõnas Ligi.

"Samas on meil välist sarnasust selles, et oleme murelikud migratsiooni tagajärgede pärast kultuuri- ja komberuumile. Kõik on aga taas väga erinev, mis puudutab arusaamist headest kommetest," märkis Ligi. "Tuleb tunnistada, et EKRE tõttu on rahvuslane raskem olla," nentis ta.

Loe veel

"Loomulikum on ERKE seos meie antipoodi Keskerakonnaga. See, kuidas EKRE viksib oma hoiakuid maha Euroopa Kemli-meelsetelt, on fenomenaalne. Ka viimastest päevadest on võtta pärl - EKRE Wunderkind keeldub võtmast seisukohta Salisbury mõrtsukate suhtes," sõnas Ligi. "Aga paar nutikamat inimest neil on ja inimlikult saame nendega läbi hästi," sõnas ta.

Ligi kolleeg ja Kaja Kallase asendusliige Euroopa Parlamendis Igor Gräzin ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et EKRE on Reformierakonna "loomulik liitlane paremal tiival", koostöö EKRE-ga on ebapiisav ja EKRE on seal, kus ka Reformierakond peaks olema.