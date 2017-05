Jürgen Ligi: riigieelarve seaduse muutmine teenib ainult valitsuse lühiajalist omakasu

Endine rahandusminister Jürgen Ligi leiab, et tänasel riigikogu istungil hääletatav riigieelarve seaduse muutmine teeb lõpu vastutustundlikule rahandusele, mis on olnud Eesti suur tugevus ja lubanud meil tulevikku vaadata suurema kindlusega kui enamus riike.

"Selle eelnõuga seadustab koalitsioon jätkusuutmatu kulupoliitika, lubades valitsusel elada reservide ja tulevaste maksutulude arvel ning sundides järgmised valitsused kärbetele," ütles riigikogu riigieelarve kontrollikomisjoni esimees Jürgen Ligi.

Ligi sõnul sisuliselt tühistatakse kriisikogemusest kehtestatud struktuurse tasakaalu reegel.

​

"Eelarvepoliitika allutatakse võimutsüklile ja eelarve jätkusuutlikkust lubatakse alles 2021. aastal, mil ametis on teine valitsus, ja just aastal, kus meil niigi tuleb hakkama saada euroraha järsu vähenemisega. Samal ajal suurendatakse oma kuluvõimalusi ka mitme maksutõusuga," lausus rahandusekspert.

"Ainus õigustus sellisele poliitikale on olnud "majanduse elavdamine", mis on aga vastuolus majandusseadustega. Ka Eesti Pank ja eelarvenõukogu on muudatust põhjendatult kritiseerinud kahju tõttu, mida see teeb majanduse kasvupotentsiaalile ja eelarve väljavaadetele. Riigikontroll on nimetanud ka eelnõu kvaliteeti seninägematult madalaks," märkis Ligi.