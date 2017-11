Jürgen Ligi Ratase vastustest Kaja Kallasele: need tekstid pole peaministri tase ja ta valetab

Viimastel päevadel on Kaja Kallas ja Jüri Ratas avalikult maksuteemadel sõna võtnud, nüüd annab sellele hinnangu ka Jürgen Ligi.

"Need tekstid pole peaministri tase ja ta valetab, aga kõige harjumatum ja ilgem on, et nagu eelmisel 17. aastal, räägitakse, et vähemuselt võtmine on enamuse võit," kirjutab ta Facebookis ja lisab, et vahepeal pidasime ka neid kordi rohkem makse maksvaid ja teistele tööd ja sissetulekut pakkuvaid kodanikke täisväärtuslikeks. "2017. ütleb Eesti peaminister sõna-sõnalt, et "tööinimene" on ainult kuni 1776 teeniv ja teistelt tuleb maksuvabadus ära võtta. Mis kuradi õigusega?"

Ta jätkab: "See on muidugi kõigest moraalne vale, aga too 64 on vale ka matemaatiliselt. Ei saa seda sugugi kuni 1200 teenijad, sest nad peavad selleks teenima vähemalt 500, vähemaga ei saa. Selliseid on paarkümmend protsenti. See summa on väiksem ka, sest seda ei saa võrrelda 180 miinimumiga, too oli tõusmas. Ära võeti "madalapalgaliste tagasimakse", maksu alla läheb nüüd pealegi ka hulk pensionide kõiki kolme sammast, mis kogumispensionide propageerimise järel on kelmus, dividendid, müügitulud, ära nuditi ühisdeklaratsioonid."

Jüri Ratas tõi oma eilses vastuses välja: "Kuni 1200-eurose brutopalgaga tööinimesed saavad iga kuu 64 eurot rohkem kätte. See on põhimõtteline maksumuudatus toetamaks inimesi, kes kõige enam lisaraha vajavad."

Ligi jätkab, et siga ka ei söö, kuidas lõpuks maks kujuneb, aga näe meie Ratas sööb. "See ei ole mingi sotsiaalpoliitika, kui 300 teeniv saab juurde vähem kui 500 teeniv ja 100 teeniv vähem kui 300 teeniv. Aga ta nüüd saab vähem. See pole ka majanduspoliitika, kui võtta veduritelt ja kiita, et andmine suurendab jaekäivet. Too on meil halvimalgi ajal õitsev kasvuelement, eriti nüüd ja eriti Lätis, aga vaja on hoopis investeeringuid, targemat majandust ja mitte mõnitada ära võtmisega tarku, kes ühiskonda ja majandust targemaks teha suudavad."

Ligi küsib, kummal siis õigus on. "No see Kallas võiks enne püüda olla näiteks televiisor, kui tollelt Rataselt konkreetne ja sisuline olemist nõuab. Aga tõe kontrolliks tasub kõigil 2018. tulud deklareerida juba 2019. aasta veebruaris. Saab rutem teada ja saab selle õuduse märtsis maha hääletada, sest maksu tuleb juurde maksma hakata. Et asi reljeefsem saaks ja riigilt tasuta krediiti, tasub oma miinimumiks kõigil teatada 500 eurot."