Jürgen Ligi: praeguste valimiste põhjal võib öelda, et erakond on lõhestunud, aga kui paljudel see lõhe hinges on, seda ei tea

Lürgen Ligi ütles Delfile, et tema hinnangul võib tänaste esimehe valimiste põhjal öelda, et Reformierakonnas on tekkinud lõhe. "Sama oli presidendivalimistel, kus osad toetasid Kallast ja osad Kaljuranda," lisas Ligi.

"Minu kriitika tema (Hanno Pevkuri- toim.) vastu oli lühike, aga Kristen Michali kõnest oli aru saada, et ta oli ikka väga haavatud. Ta on ikka palju haiget saanud aastate jooksul. Erakond peab jätkama ja kokku saama ega me pole ju üksteisele sõda välja kuulutanud, me oleme lihtsalt üksteisele etteheiteid teinud, eks natuke, kes palju," ütles Ligi.

"Meeskond koosneb inimestest, kellel on kvalifiktaisoon ja me ei saa lihtsalt meeskonda välja vahetada. Kõigi ühine huvi on edasi liikuda teadmiste pinnalt,"lisas ta.

Kas erakonnas on lõhe sees?

"Jah, praeguste valimiste põhjal võib öelda, et on. Pinge läheb üles, aga kui paljudel see lõhe hinges on, seda ei tea. Sama oli presidendivalimistel, kus osad toetasid Kallast ja osad Kaljuranda. Eks sellised isikuvalimised toovadki pinged kaasa. Ja tookord saime probleemidest üle ja küll saame praegugi," andis Jürgen Ligi hinnangu hetkeseisule.