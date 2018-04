Jürgen Ligi: praegu pole riigihalduse ministrit tõepoolest vaja

Reformierakonna aseesimees ja riigikogu fraktsiooni juht Jürgen Ligi nõustub vabaerakondlase Külliki Kübarsepa seisukohaga, et riigihalduse minstrit pole praegu enam vaja.

Kas riigihalduse ministri portfell on vajalik või mitte, sõltub valitsuse tegususest, ütles Ligi Delfile.

"Praeguses seisus, kus reformid seisma on pandud, aga küüditamisprojektid sünnitavad pigem kaost, on see olnud riigihaldamatuse amet ja ma olen nõus, teda pole vaja," sõnas Ligi.

Vabaerakonna riigikogu saadiku ja riigireformi probleemkomisjoni liikme Külliki Kübarsepa hinnangul on valitsusel mõistlik riigihalduse ministri Jaak Aabi tagasiastumise ajel algatada riigihalduse ministri ametikoha kaotamine.