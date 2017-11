Jürgen Ligi: poliitikas pole tagasihoidlikkus ega ka ülemäärane enesekindlus voorus, enamus paigutuvad siin Volmeri ja Kangro vahele

Reformierakondlasest riigikogu liige Jürgen Ligi leiab, et Tiina Kangro sõnad Hardi Volmeri suunas olid inetud ning öelda kolleegi kohta "vaimne värdjas" on omakorda "värdjalik". Poliitikas ei ole tagasihoidlikkus Ligi sõnul lõpuni voorus, ent ka ülemäärane enesekindlus ja tagasihoidlikkuse puudumine ei kaunista.

"Kolleegi kohta värdjas öelda on värdjalik isegi siis, kui selleks alust oleks, aga Hardi Volmer on lausa tore inimene, lihtsalt väga tagasihoidlik ja staažilt noor, mida näib põdevat. Minule paistab ta tähelepaneliku kuulaja ja kogemuse korjajana," ütles Ligi Delfile.

Poliitikas ei ole tagasihoidlikkus Ligi sõnul lõpuni voorus, ent ka ülemäärane enesekindlus ja tagasihoidlikkuse puudumine ei kaunista. "Enamus riigikogulastest paigutub siin Hardi Volmeri ja Tiina Kangro vahele. Aga ka ettevalmistus, oma piiride tunnetamine ning mõlema pidev laiendamine on asjaolud, mis poliitiku tõhusust mõjutavad. Ka siin ollakse erinevad, mis ei tähenda aga takistust olemast hea kolleeg ja meeskonnamängija. Kokkuvõttes on vaja nii liidreid kui toetajaid, ja kohtumõistja ei peaks olema aga mitte kolleeg, vaid valija," sõnas Ligi.

Riigikogu liige ja õiguskomisjoni kuuluv saadik Volmer ütles pühapäeval Õhtulehele antud intervjuus: "Mina olen siin (riigikogus - toim) vaikselt tiksunud ja pole suure poliitika kallale veel asunud. Süvenenud olen vaid nendesse eelnõudesse, mis mind isiklikult huvitavad." Nestor nentis, et Volmeri puhul oli pigem tegu enesekriitilise irooniaga, kirjutas Delfi.

"Hardi on olnud väga korralik parlamendiliige, ma ei tea, et kellelgi tema suhtes pretensioone oleks," sõnas Nestor Delfile. Ta lisab, et kriitiline meel tuleneb ilmselt sellest, et poliitilised vangerdused on Volmeri viinud õiguskomisjoni. "Talle oleks kindlasti südamelähedasem kultuurikomisjon, sest adub seda maailma paremini," lausus Nestor ja lisas, et sellest hoolimata sellest osaleb Volmer aktiivselt õiguskomisjoni aruteludes ja pakub ka ise lahendusi välja.

