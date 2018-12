Jürgen Ligi pensionihääletusest: on tavapärane, et vaated EKRE ja Vabaerakonnaga erinevad. See on Talviku ja Rahvaliidu pärand

Reformierakond oli tugevalt vastu esimese pensionisamba reformile, mille käigus muudeti pensionivalemit. Riigikogus toimunud hääletustel jäi aga teisel lugemisel Reformierakond oma vastuseisuga üksi. Koalitsioon sai seadusele vaid 40 poolthäält, aga Reformierakond ei suutnud leida opositsioonist piisavat toetust, et eelnõu põhja lasta.

Kui nädala pärast toimus kolmas lugemine, oli koos Reformierakonnaga seaduse vastu vaid Vabaerakond, EKRE ei hääletanud. Miks siis ei suutnud Reformierakond koondada kogu opositsiooni eelnõu vastu? Teisel lugemisel oli ju selle läbikukutamine käeulatuses.

Ligi selgitas, et on pigem tavapärane, et Reformierakonna vaated EKRE ja Vabaerakonnaga erinevad. "Vabaerakonna puhul on see suuresti Talviku, EKRE puhul Rahvaliidu pärand," kommenteeris Ligi.

Hoopis huvitavam küsimus on tema sõnul, kuidas on teise leeri sattunud Isamaa ja sotsiaaldemokraadid, kellega koos Reformierakond pensionireformi tegi mitte mõneteise, vaid mõnekümne aastase perspektiiviga.

"Midagi pole vahepeal muutunud peale selle, et Nestoril pole enam sõnaõigust ja Isamaa on otsas. Korraga lammutatakse nii esimest kui teist sammast ja seda vaadet, et kodanik oma tulevikku ja eelarvesse peaks panustama, selles erakonnas enam pole," kritiseeris Ligi.