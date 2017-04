Jürgen Ligi peab rahandusminister Sven Sesterit idioodiks

Endine rahandusminister Jürgen Ligi on vihane praeguse valitsuse eelarvepoliitika pärast ning nimetab rahandusminister Sven Sesterit suisa idioodiks.

Ligit häiris võrdlus, kuidas eelarve mõjutab sündivust. Ligi torkas Facebookis: "See mees (Sester - toim) on ju idioot. "Kui täna sünnib 6 naise kohta 9 last, siis lõpuks on 6 naise kohta 10 last," tõi Sester veel näiteid eelarve mõjust."

Ligi selgitas pikemalt, et vaatamata eelarvereeglite väänamisele enda kasuks, vaatamata eelmiste valitsuste kogutud reservide ja tulevaste valitsuste maksutulude põletamisele ning uutele maksudele, ei tule valitsus oma lubadustega toime.

"Esiteks rikutakse riigieelarve seadust. Puudujääk on suurem kui lubab kehtiv seadus ja suurem ka kui lubab jätkusuutmatut puudujääki lubav seadusemuudatus," jätkas ta. "Teiseks rikutakse majandusseadusi. Valetatakse majanduse elavdamise teemal. Tööturg on juba ülepingestatud, nõudlus kasvab kiiresti, euroraha hakkab just voolama, mistõttu laenude ja reservide põletamine teeb majandusele ainult halba."

Kolmandaks tõi ta välja, et uute maksudega petetakse tuluprognoosi. "Nii juhtub valitsusega, kus pole rahandusministrit ega ühtki majandushuvilist, kes saadab eksperdid nõupidamistelt minema ja laiali ekspertkomisjonid. Arved maksavad teised."