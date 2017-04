Jürgen Ligi parimad "komplimendid" läbi aegade: sisserändaja poeg roosast erakonnast ning kaagutav Kadri

Kollaaž

Jürgen Ligi eilne kommentaar rahandusministri aadressil jääb kindlasti avalikkusele mõneks ajaks meelde. "See mees on ju idioot. "Kui täna sünnib 6 naise kohta 9 last, siis lõpuks on 6 naise kohta 10 last," tõi Sester veel näiteid eelarve mõjust," kirjutas Ligi Facebookis. See on aga väga kaugel tema kõige teravamatest väljaütlemistest.