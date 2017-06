Jürgen Ligi: olen kogu oma poliitikuaja ehitanud seda, mida Sester nüüd hävitab

Täna kukkus riigikogus läbi umbusaldushääletus rahandusminister Sven Sesteri vastu. Umbusaldajate seas oli endine rahandusminister Jürgen Ligi, kes oma kõnes kritiseeris Sestri muutlikke seisukohti ja süüdistas teda oma poliitilise elutöö hävitamises.

Läbirääkimistel selgitas Jürgen Ligi, miks Sesterit umbusaldatakse. Ta tsiteeris Sesteri varasemaid sõnavõtte, ja juhtis tähelepanu sellele, kuidas Sesteri sõnavõtud aastatega muutunud on.

Ligi hinnangul ei ole Sestri jutt usaldusväärsele ministrile sobilik. "Ei ole ka usaldusväärse mehe oma, sest ta on valijale lubanud parempoolset mõtlemist ja eelarvetasakaalu, istekohal aga seisukoha võtnud, et majandus on sotsialistlik konstruktsioon ja parteibürokraadi armust köetav ahi," arvab Ligi.

Ligi süüdistas Sesterit selles, et praegune valitsus kulutab ära kõik varasemate valitsuste kogutud säästud.

Ligi sõnul ei kuuleks me iial ühegi ökonomisti käest, et Sven Sester peaks olema riigirahanduse liider. "Ta ei räägi majanduse paradigmas," täpsustas Ligi.

Oma kõne toonitas Ligi, et umbusaldusavaldus isiklik asi, kuid kutsus kõiki seda siiski tegema.

"Olen üks, kes kogu oma poliitikuaja ehitanud seda, millega Sester varem uhkustas ja mida nüüd hävitab. Lõpetagem see häbi ja umbusaldagem Sven Sesterit."

Peale Ligi võttis sõna sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva, kes kaitses Sesteri tööd, sest Eesti inimvara kasvatamiseks on vaja raha, mille jaoks tuleb koguda makse.

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme süüdistas Sesterit maksutõusudega Eesti majanduse kahjustamises. Jürgen Ligi poolt välja toodud asjaolud muudavad tema sõnul täiesti võimatuks Sesteri jätkamise.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur andis täna riigikogus sisse rahandusminister Sven Sesteri umbusaldusavalduse. Umbusaldus sai 42 poolthäält ning 52 vastuhäält, mistõttu Sester jäi ametisse.

Ligi postitas täna riigikogus peetud kõne ka oma Facebooki lehele.