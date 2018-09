Jürgen Ligi nõustub Kaja Kallasega, et tulevikus võiks sotsiaalmaksu ära kaotada

"Jah, sotsiaalmaksu laekub praegu rohkem, sest inimeste palgad tõusevad," sõnas Kallas ERR Uudistele. "Aga kui vaatame töösuhteid, mis on sotsiaalmaksu aluseks, siis neid jääb traditsioonilisel moel järjest vähemaks. Inimesed on rohkem iseenda tööandjad ja kui neil ei ole motivatsiooni maksu maksta, sest tunnevad, et vahe on liiga suur, hakkavadki optimeerima."

Ta lisas, et Reformierakonna programmis neil seda praegu pole, ent nelja aasta jooksul peaks avama debati. Endine rahandusminister Ligi ütleb Kallase idee kohta, see on teema tööjõumaksude sõltuvuse tõttu tööjõust, mis elanikkonnas osakaalult kahaneb, aga ka kuna tööjõumaksud koormavad majandus rohkem kui tarbimis- ja varamaksud.

"Igal juhul tuleb seetõttu loota teistele maksudele. Kui see lootus oleks juba täidetav, oleksime selle programmi kirjutanud, praegu tuleb lihtsalt pensioni ja haigekassa tulusid üldeelarvest toetada."