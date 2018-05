Jürgen Ligi noomis riigieelarvest rääkinud Jüri Ratast: ärge kasutage sõnu, millest te aru ei saa

Ta lisas, et valitsuse jaoks on struktuurne tasakaal oluline ja isegi see, et ollakse ülejäägis aastaks 2022. "Kui eelmisel aastal me tegime riigi eelarvestrateegiat, siis hinnang oli see, et meie SKP lõhe on negatiivne. See oli tõesti see, kus me pidime panema ka avalikus sektoris rohkem finantse juurde, et majandust elavdada. Täna on Rahandusministeeriumi hinnang selgelt see, et SKP lõhe on positiivne. See on ju see fiskaalpoliitiline põhimõte, mida tuleb järgida, et siis peab tõesti avalik sektor teatud tegevustes astuma sammu tagasi. Ja mul on väga hea meel, et valitsus oli siin väga operatiivne ja need otsused ka riigi eelarvestrateegia käigus tegi."

Ligi torkas vastu: " Ei, minu mure on see, et te kuumutate majandust siis, kui ta on ülekuumenemisohus, ja jahutate siis, kui ta nagunii jahtub. Ärge kasutage sõnu, millest te aru ei saa."

Ratas selgitas, et riigi eelarvestrateegia tugineb rahandusministeeriumi hinnangutele. "Ma veel kord rõhutan, eelmise aasta situatsioon RES-i (riigieelarve strateegia - toim) tehes oli järgnev: SKP lõhe on jätkuvalt negatiivne. Ja see ei rahuldanud tänast valitsust. Meie soov oli tõesti see, et me näeme majanduskasvu. See, et sellel aastal on SKP lõhe positiivne, on loomulikult vaja teha ka teatud fiskaalpoliitilisi samme."