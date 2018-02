Jürgen Ligi Mikserile: Lätist alkoholi toomise ebapatriootlikuks nimetamine ei ole asjakohane, kui valitsus ise on valesti käitunud

Välisminister Sven Mikser (SDE) ütles tänases Eesti Päevalehes, et vabariigi sünnipäeval ühiselt Lätti poodlema minna on ebapatriootlik ja mõistlikum oleks oma rahulolematust näidata morsi joomisega. Jürgen Ligi (RE) peab aga Mikseri seisukohta tühiseks, sest valitsus ei ole aktsiisi teemal asjakohast sammu teinud.

"Kui valitsus oleks oma otsuseid korrigeerinud, oleks selline ütlemine igati asjakohane. Praegu on see ikkagi selline tühi üleskutse ilma sammuta. Loomulikult, kui aktsiisitõusule väike tagasipööre teha, oleks see asjakohane," ütles Ligi Delfile.

Ta viitab siinkohal Reformierakonna täna riigikogule esitatud eelnõule, mille eesmärk on alandada käesolevaks aastaks lahja alkoholi aktsiisimäärasid 2017. aasta veebruarikuu tasemele.

"Eks inimesed langetavad oma otsused ise ja kui mõni siin aastapäeval läheb (Lätti alkoholi ostma - toim.), pole valitsusel midagi parata," ütles Ligi. Tema hinnangul pole valitsuse asi kommenteerida sellise protesti patriootlikkust.

"Valitsus on ise valesti käitunud. Valitsus peab mõistma, et inimesed ongi tigedaks aetud ja neil on õigus see samm teha. Arvan, et patriootlikkusele kutsumine võiks alata omapoolsest sammust aktsiis tagasi pöörata," ütles ligi.

Pea 4000 inimest on sotsiaalmeedias lubanud sõita 24. veebruaril üheskoos Lätti, et näidata oma rahulolematust Eesti aktsiisipoliitika osas. Ürituse eestvedajad rõhuvad sellele, et jutt ei käi ainult alkoholiaktsiisist, kuid on selge, et plastpakendite ja elektri järele Lätti ei sõideta.

Sven Mikser pidas tänases intervjuus Eesti Päevalehele säärast käitumist ebapatriootlikuks. "Kui keegi tahab oma suhtumist väljendada ja eelarve aktsiisituluta jätta, siis võiks riigi sünnipäeval juua morssi!" pakkus ta alternatiiviks.