Jürgen Ligi: miks raisatakse kallist uudistesaate aega, et näidata, kuidas Jüri Ratas segast peksab?

Endine minister Jürgen Ligi (Reformierakond)kritiseerib eilset Jüri Ratase intervjuud "Aktuaalsele kaamerale", nimetades seda ajaraiskamiseks.

"Vaatasin hommikul üle, tõepoolest, täielik allakäik! Miks raisatakse kallist uudistesaate aega näitamisele, et Ratas peksab segast? Sellesse aega oleks mahtunud mitu uudist," kirjutab Ligi Facebookis.

"Oleks vähemalt subtiitrid tõlkeks, mis tähendab selles keeles "väga konservatiivne, selgelt, kindlasti, defitsiit, ei ela tuleviku arvel, raha tuleb riigieelarvest, strateegiline, valitsus kindlasti ei prognoosi õhku, eelarve kasvab, mis toob lisatulusid, tõmbame majanduse käima.""

Ligi lisas, et rahandusminister tuli natukenegi appi. "Ütles et tuludel ja kuludel ei ole kindlasti võrdusmärki ja siin on mitmeid võimalusi nagu Tallinna sadama IPO. Kohe selge, et raha puuduse katab trükk Tallinna Sadamas. See oli vanasti nii, et IPO tähendas aktsiate emiteerimist, kust raha eelarvesse ei tule. Nüüdsel ajal ei saa raha emiteerimist keskpangale jätta, sest ta on ülbeks läinud, ütleb et valitsuse eelarvepoliitika on omakasupüüdlik, elu eelmiste ja tulevaste valitsuste arvel ja kahjustab majanduskasvu."