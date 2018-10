Jürgen Ligi Laine Randjärve koha kaotusest: minu teadmise järgi on tühistamise taga Indrek Saar

"Saan seda lugu kommenteerida eeskätt juhtimise reeglite alusel, mitte poliitikuna, sest fraktsioonil ei olnud isegi teadmist Laine kandideerimisest Eesti Kontserdi juhiks. Teame tagantjärele, et teda kutsuti Eesti Kontserdi juhiks kandideerima isiklikult ja ta ei andnud isegi kohe nõusolekut," kommenteeris Ligi.

Randjärv valiti tema sõnul direktoriks ühehäälselt kui ülekaalukalt tugevaima visiooniga kandidaat, seejuures nõustajaks olnud ekspertgrupi ühehäälsel soovitusel. "Kuu aega hiljem lihtsalt muudeti see otsus ära teda ära kuulamata ja temaga tingimusi arutamata, mis on üsna kindlasti ebaseaduslik," leidis Ligi.

"Minu teadmise järgi on tühistamise taga Indrek Saar. Kui oleks teisiti, oleks ta nõukogu juba laiali saatnud. Ivari Ilja avalduse järgi otsustas meelemuutuse kolm ministeeriumide esindajate häält nõukogus, mis minu informatsiooni ainult kinnitab," lisas Ligi.

Tema sõnul oleks aus, kui nõukogu ise tagasi astub, sellist eksimust ei ole võimalik õigustada. "Ka erinevate tulevaste konkursside pärast oleks see vajalik, sest sellise kohtlemise peale ei söanda korralikud inimesed enam kuhugi kandideerida," hoiatas Ligi.

"Kui midagi lisada poliitikuna, siis vastutuse peab võtma ka Indrek Saar. Eesti on liiga väike, et tema roll saladus oleks, ka pole see tal esimene kord".

Eesti Kontserdi nõukogu otsustas eile mitte sõlmida Randjärvega lepingut, tuues põhjuseks konkursi ajal saadud ebatäpse info. Saar eitas täna selle otsuse poliitilist mõjutamist.