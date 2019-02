Jürgen Ligi kukkus Tartu maratonil ja murdis mitu roiet

"Jube piinlik oli rajal ja finišis oiata, aga põhjus oli. Esimest korda oli valus ainult aeglasse gruppi kukkumine, kui keegi ees juba pikali oli. Laskumised olid tempos, milleks läheks vaja autot, aga autot ei olnud, nii et minusugusele aja ja närvikadu veelgi," kirjeldas Ligi oma maratonikogemust.

"No aga seal, 20km enne lõppu, kus muidu ikka maruliselt tõusen, langesin pea sama maruliselt, kaotus umbes 300 kohta, kaks ribi ja üks kops ka. See kōik on mulle tähtis," rääkis ta oma vigastustest. Arstid võtsid mehe rajalt maha, panid "torud külge" ning lasid rinnakust õhku välja.

"Pean sellest teatama, sest kalender on täis asju, mida saab edasi lükata nagu 3. märtsi. Õhtul pidin teles taplema Repsiga, tahtsin ära rääkida oma eestikeelse ja tema venekeelse hariduse mõtte ajaloo, mitte lihtsalt Ida-Viru kooligeograafia, aga nüüd ei midagi. Aga nädala pärast mingi debatt ehk siiski," sõnas Ligi.