Jürgen Ligi: Keskerakond ja EKRE on siiski ühe tagumiku kaks kannikat, kelle päevakorrad kattuvad Kremliga

"Ma arvan tõesti, et teised äärmused on ennast pigem valitsusest välja mänginud," vahendab ERR Jürgen Ligi intervjuud "Pealtnägijas". "Ka pigem sotsid, aga no muidugi võib tulla Keski, sotside ja mingisugune pasteedi-valitsus."

Ligi ei nõustunud arvamusega, et tuleviku suur vastandus Eesti poliitikas on Keskerakonna ja EKRE vahel ning Reformierakond sarnaselt Isamaaga hääbub.

"Keskerakond ja EKRE on siiski ühe tagumiku kaks kannikat. Neil on väga kattuvad päevakorrad siiamaani Kremliga, neil on väga sarnased huvid."

Ligi sõnul ei sõdi ta oma poliitiliste oponentidega pelgalt sellepärast, et üks on võimul ja teine mitte.

"Ausõna, mina ei vaata Eesti riiki kui kakajunni, vaid kui elutööd ja ma päriselt valin teemasid, kus sõdida. Teemasid tuleb valida ja mitte sekkuda sinna, kus tegelikult ei tea. Ja ma arvan, et on hästi välja tulnud," sõnas Ligi.