Jürgen Ligi kantseliidi lokkamisest: näen juba mõne järeltuleva kantseliitlase lammutavat eeskuju ja ükskõiksust

Reformierakondlasest riigikogu liige Jürgen Ligi ütles oma sotsiaalmeedia postituses, et pilt eesti keele osas pole läinud paremaks ning kanteliit ei näita taandumise märke, pigem vastupidi.

Mitmekordne minister on muuhulgas mures ametnike jäiga ja tuima keele ehk kantseliidi lokkamise pärast.

"Keelehügieen pole keha omast kehvem. Iseasi, et ta on endast väljapoole ka pea sama vastik. Olen vastik siiski olnud. Vahelduva eduga. Alluvates ministeeriumides kohati suurega, tõsi, näen juba mõne järeltuleva kantseliitlase lammutavat eeskuju ja ükskõiksust," kirjutas Ligi.

Ligi postitus täismahus:

"Grand Lady Helju Vals ütles 1998., et kaks Riigikogu liiget saaksid talt eesti keele „kolme“ kätte - mina ja Tarand. See polnud muidugi täpne, aga pilt pole läinud ka paremaks, ainult ükskõiksemaks nii poliitikute kui neid valijate seas. Igatahes õigustan tänase puhul oma õiendamisi, aga välistan upsakuse.

Emakeele eest peaks igaüks hoolitsema mitte üks, vaid 365 päeva aastas, ütles Terevisioonis ka üks õpetaja. Nii ongi, keelehügieen pole keha omast kehvem. Iseasi, et ta on endast väljapoole ka pea sama vastik. Olen vastik siiski olnud. Vahelduva eduga. Alluvates ministeeriumides kohati suurega, tõsi, näen juba mõne järeltuleva kantseliitlase lammutavat eeskuju ja ükskõiksust. Tervele riigisektorile ajasin Riigikantselei kaudu peale koolitusi, pidid suuremalt käivituma jaanuarist, aga on käinud vist liiga vabatahtlikult. Pisikese olen korraldanud fraktsioonile. Mure sama. Parim on kogemus vast omaaegse rahandusministeeriumi edenemisega kirjas ja Eesti Keele Instituudi aktiviseerumisega avalikkuse suunas. Rääkimine vahel aitab.

Jõudu väljapoole EKIle, õnne 70. juubeliks ja head emakeele päeva kõigile hoolijatele!"