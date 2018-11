Jürgen Ligi: Jüri Ratasel pole ei strateegilisi kaldvusi, väitleja võimeid ega selgroogu. Ta on ohver

Ligi sõnutsi oli Ratas vaid ettekääne, mis pidi justkui välja vahetama senise keskerakonna, aga Keskerakond on endine ja valitsusel juht, kellel pole ei strateegilisi kalduvusi, väitleja võimeid ega selgroogu. "Tema on praegu vaid ohver," sõnas Ligi Delfile.

"Välisminister on meil väga informeeritud ja sõnaosav, minu lugupidamine talle selle eest alati, aga täiesti saamatu kaitsma oma poliitikat ning informeerima avalikkust ja parlamenti. Küsijate süüdistamine ja libauudiste levitajatega ühte patta panemine on nüüd mõlema mehe suur viga," leiab ta.

"Asi pole siin IRL, vaid ka sotside ja Keskerakonna neljapäeva hommikuses reitingus, aga eelkõige selles, et rändelepe on väga vastuoluline ja kehv dokument, mille mõju on vaataja silmades. Sellise paberi pärast on täiesti totter valimiste eel laiali minna ja nad ei lähe ka, aga vähemalt on lepe esile toonud poliitilise intriigi jätkusuutmatuse," arutleb Ligi. "Äkki distsiplineerib see kedagi tulevikus. Ratasele soovitan mugavat vagunit, Svenile jääd mütsi. Eesti välispoliitika pole viga saanud, aga saanuks siis, kui leppe analüüs olekski avalikkuse ette jõudnud pärast meie liitumist."