Jürgen Ligi: Jüri Ratase populaarsus ei peegelda ta tegusid ega võimeid, vaid Keskerakonna põhivalijate religioossust ning üldist vähenõudlikkust riigivalitsemise kvaliteedi suhtes

Aga Kaja Kallase kui uustulnuka populaarsus saabki olla alles sisustamisel ja loomulikult on see avanss valitsuse mannetuse taustal. Kui ta kuulab head nõu ja kogemust, on ta ainus reaalne alternatiiv saamatusele, mida demonstreerib valitsus, ja lõhkuvale räuskamisele, mida pakutakse lisaks ja asemele. Oleme programmi koostamisel ja optimistlikud, et saame üksteisest aina paremini aru.

Jüri Ratase populaarsus ei peegelda ta tegusid ega võimeid, vaid Keskerakonna põhivalijate religioossust ning üldist vähenõudlikkust riigivalitsemise kvaliteedi suhtes. Eesti suur küsimus pole praegu isikud, vaid kas valija kriitilisel hetkel adub, et pole osa mingist etendusest, vaid riigist, mis vajab asjatundlikku valitsemist ja printsiipe, millele ta taastati.

Oleme siiani toime tulnud ükskõiksuse ja vaenulikkusega keele ja kultuuri küsimustes, aga praegu tuleb tõdeda, et püha pole ka ajakirjanduse, kultuuri või kohtute sõltumatus ning justkui Kremli taktikepi järgi ja isegi tema sõnavaraga alavääristatakse suveräänsuse kleepsu all ka meie liitlassuhteid ja maailmakorda, mis on Eesti püsima jäämise ainuvõimalik garant.