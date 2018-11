Jürgen Ligi: Jüri Ratas tegeleb ränderaamistiku asemel hoopis rongides šokolaadi jagamisega

Jürgen Ligi ütles, et Ratas tegelevat praegu valimiskampaaniaga. "Me oleme näinud teid rongides šokolaadi jagamas, esmaspäeval sõitsite rongiga Keilast Tallinnasse, kaamerad on alati kaasas. Täna saite aega osaleda parteiüritusel, kus olid uued liikmed, presenteerisite, homme olete nendega Põhja-Tallinnas. Aga me ootaks peaministrilt valitsuse juhtimist ja ka sisulisi debatte," sõnas ta. "Öelge, kuidas te mõtlete rändelepet nüüd edasi menetleda valitsuses. Kas me saame selle kohta mingit sisulist debatti teada või on nüüd valitsus käega löönud üldse selle heakskiitmisest?"

Ratas kostis, et tänasel valitsusel ei ole olnud mitte kordagi kombeks käega lüüa. Ta rääkis, et rongitransport on mugav. "Ma soovitan ka teil usinamalt rongiga sõita ja mitte võib-olla neid uhkeid autosid kasutada. Nüüd, Keila linn. Igal juhul oluline Eesti maastikul. Ma ei näe üldse põhjust, miks Keilasse ei tohiks rongiga minna või miks te siin pragate minuga. Ärge pragage!"

Ligi märkis seepeale, et soovitab Ratasel suhtuda asjasse tõsiselt. "Eesti inimesed kardavad tegelikult, et rongidega hakkavad siia tulema sisse massiliselt võõrad inimesed, kes siin ei ole oodatud, kuna see pakt avab neile uksi," ütles ta ja küsis: "Kuidas te hakkate rääkima tegelikult rändeleppest, tema mõjudest ja võimalusest teda tõlgendada? Mis juhtub valitsuse istungil: kes on teie selja taga ja kes ei ole valitsuserakondadest ja valitsuse liikmetest?"