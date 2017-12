Jürgen Ligi: Hanno tagasiastumise teade tuli täna varahommikul üllatusena

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi kommenteeris, et Hanno Pevkuri teade Kaja Kallase toetamisest tabas teda täna hommikul üllatusena.

"Valmistan ilmselt miljonitele pettumuse ja pooled ei suuda illusioonist loobuda, aga lood suurest isikutevahelistest võitlustest ja leeridest Reformierakonnas on alati olnud vigased ja mastaapsed liialdused. Meid on 12 000 ja 99 protsenti või rohkem ei saa ka praegu aru, kuidas saab ühe igapäevasest juhtimisest eemal olija intervjuu olla põhjus rääkida esimehel erakorralistest sisevalimistest ja lepitamatust vastuolust erakonna sees. Sõime erakonna loojatega üleeile õhtust ja kõik kuulsid seal ka Siimu ütlust, et ta pole isegi erakorralisteks sisevalimisteks ettepanekut teinud. Mina olen püüdnud äkilisi reaktsioone algusest peale vaos hoida ja mu seisukohta toetas reedel kogu juhatus, sealhulgas Kaja," kommenteeris Ligi olukorda.

"Siiski elab see džinn, nagu Hanno ta nimetas, kahjuks oma elu ja uus esimees erakorraliselt ilmselt valitakse. Kuigi Hanno meeleolu oli mul võimalus kogu aeg jälgida, tuli täna varahommikul üllatusena ka tagasiastumise teade, nii et istusin Terevisioonis veidi üllatununa. Me pidime seda arutama koos programmiga järgmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval, õhtusöögil ja kahel nõupidamisel, neist teine juhatus. Sest tegelikult ei käi poliitika isikuid, vaid seisukohti mööda, minu jaoks eriti. Kui programmilised erimeelsused osutuvad ületamatuteks või konkreetsed isikud ei mahu ühte ruumi, olen valmis ka ise esimeheks kandideerima. Aga praegu ma seda ei näe."

Loe veel

"Mina ega Kaja ei ole selles konfliktis osalised, küll aga oleme viimasel ajal nõu pidanud paar korda nädalas, kuigi tema Brüsselis, ja ainult väga sisulistel, mitte isikutevahelistel teemadel. Olen korduvalt märganud, et ta ei jaga Siimu intervjuus kõlanud komplimente meie oponendi Keskerakonna suhtes ja me kumbki ei näe endale vaenlasi erakonna sees."

"Hannost saan inimlikult aru. Temal eelmiste esimehevalimiste mõjul oma vastasseis on. Ta on selle nüüd välja öelnud. Aga, ta teab, erakond ei saa sellest sõltuda, vaid peab selle püüdma ära klaarida. Kokkuvõttes on praegu esimehekandidaate üks, see on Kaja ja mina tema toetaja. Kogu küsimuse kerkimise viisi suhtes olen aga kriitiline ja natuke juba lõbus oli äsja näha enda varahommikust reaktsiooni Terevisioonis ka Facebookis levivat," nentis Ligi.