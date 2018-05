Jürgen Ligi: Georgi lindi kandmine Eestis on kohatu, kuid karistamist ei vajaks

Leedu parlament toetab ettepanekut karistada neid, kes kahevärvilist Georgi linti kannavad. Riigikogu liige Jürgen Ligi leiab, et tänu eestlaste mõistvale suhtumisele ei ole trahvimine vajalik.

"Keeldudega tuleb olla ettevaatlik, nad kipuvad pidurdamatult kuhjuma, kui otse liiga lahti teha, aga sünnitama ka trotsi", ütles Ligi Delfile.

Riigikogu liige lisas, et see on sama kohatu nagu ka natsi- ja nõukogude sümboolika ning peegeldab Ukraina okupatsiooni pärast halba maitset.

Unustada ei tasuks aga häid aegu, mis lindil on olnud. "Teda on kandnud ka Laidoner, ja kahetseda, et temast on saanud nõrga riigi ohtlikkuse märk."