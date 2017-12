Jürgen Ligi ettepanekust parteijuhiks pürgida: võiksin ja võibolla sobiksingi, kui saaksin üle tõrkest esindusrollide vastu

Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi leiab Siim Kallase tänase sõnavõtu taustal, et praegu ei näe ta põhjust uuteks sisevalimisteks. "Aeg näitab, kas see arutelu teemaks tõuseb, seni pole laiemat kõlapinda saanud," sõnas Ligi Delfile.

Reformierakonna auesimees Siim Kallas ütles täna ERR-i uudisteportaalile antud usutluses, et erakonna juhivalimised peaks toimuma juba 2018. aasta suvel, mitte 2019. aasta jaanuaris nagu põhikiri ette näeb. Põhjuseks tõi ta, et riigikogu valimisteks ei saa valmistuda sisemiselt lõhenenuna. Ligi aga leiab, et rahulolematust on erakonnas alati.

Mis Teie arvate, kas Reformierakond peaks juhivalimised korraldama juba tuleva aasta suvel, mitte 2019. aasta alguses?

Igatahes oleks see raske valimiste eelõhtul, kui kaks aastat sisevalimistest möödub. Võimalikud on variandid teha seda varem või hiljem.

Kallas ütleb antud usutluses, et nii ei saa edasi minna, kui osa erakonnast on juhtgrupi suhtes rahulolematu - kuidas Teie seda väidet kommenteerite? Mida on juhid valesti teinud või millised on peamised etteheited neile?

Need siiski on valdavalt omavahelised jutud. Midagi väga dramaatilist minu meelest pole. Meie Siim Kallasega kuulume ka juhtgruppi ja ei saa suuremast rahulolematusest enda suhtes küllap kumbki rääkida. Samas olen ise tihti rahulolematu ja küll ollakse ka minuga, kui seda väljendan, ja aus on meenutada, et rahulolematust on erakonnas alati. Poliitika, juhtimine ja debatt on suuresti jutt sellest, kas õiged asjad on öeldud ja tehtud ning valed tegemata ja ütlemata.

Kallas vastas ERR-i ajakirjaniku küsimusele, et kes võiks siis järgmine juht olla, kas näiteks Paet või Ligi, lakooniliselt: "Näiteks," ütles Kallas. Mida Teie sellest arvate? Kas võiksite olla Reformierakonna järgmine esimees?

Võiksin ja võib-olla sobiksin, kui saaksin üle vastumeelsusest esindusrollide ja võimuvõbeluste vastu. Naudin poliitikas siiski vastuseid küsimustele "mida?", "miks?" ja "kuidas?", mitte "kes?" ja "keda?".

See ei olnud ammu, kui meediast käis läbi peaministri väide, et Kaja Kallase sõnavõtud maksureformi kohta on tegelikult osa sisepoliitilisest kampaaniast. Mis Teie arvate sellest, kui Kaja Kallasest saakski Reformierakonna uus juht?

Siis on see hoopis minu kampaania - kõige rohkem sõna võtan ise. Aga tegelikult on see võistkonnatöö, olen konsulteerinud ka kõiki teisi, kes rääkinud. Rohkem sisulistes asjades sõnavõtjaid on vajadus sõltumata juhi isikust. See sõna “kampaania” on sisuliselt sama, mis linnapea öeldud “poliitpagulane Venemaalt”, vastuseks Andrei Kuzitchkinile.

Ma ei tea, kas Kaja kandideerib, kehv on seda kommenteerida, seepärast ütlen lihtsalt, et nii esimehel kui aseesimeestel oleksid head võimalused, kui valimised tuleksid.

Tänane Siim Kallase sõnavõtt peegeldab rahulolematust erakonna sees - mida plaanib Reformierakond teha, et 2019. aasta valimistele jõutaks siiski ühtse ja tugeva erakonnana?

Ega meil mingit häda ole ja ma loodan alati, et sisuline töö liidab. Kui nii ei lähe, tuleb ühel hetkel teisiti proovida. Aeg näitab, kas see arutelu teemaks tõuseb, seni pole laiemat kõlapinda saanud.