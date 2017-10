Jürgen Ligi Erik Roosest: kaamerat, avalikkust ja oma alluvaid kartev tegelane ei ole suur juht

"Kehv tunne on! Astrid Kannel on üks mu lemmikuid, Kadri Hindrikus perfektne uudisteankur, ja mul pole aimugi, mis suuri muutusi "AK" vajab," kirjutab Jürgen Ligi ERRi skandaali valguses.

"Ja ma tean, et see kaamerat, avalikkust ja oma alluvaid kartev tegelane ei ole suur juht, kuigi Astrid Kannel teda nii nimetas," viitab Ligi oma Facebooki postituses eilsele uudisteaatele, kus Kannel Erik Rooset intervjueeris.

"Oma sõnu peab juht suutma seletada. ERR polegi ju kooperatiiv, aga vabandamine oli asjakohane ainult konkreetse - "hääleõigus" ja "ettevõte"- eest." Ligi sõnab, et märkas probleemi juba siis, kui see kahtlemata intelligentne ja töökas mees ilmus kompromisskandidaadina kusagilt tuhast ja paistis püüdvat põhiliselt meeldida - paraku neile, kel on kombeks püüda parteile meeldimist teha meedia ülesandeks.

"Muutuste vajalikkuse jutt uuelt pealikult parteilaste praalimise vahel tundus väga halvaendeline ja mitte sisukas. Aga! Maksumaksja ei osta kaamerat ülemuse grillimiseks, isegi kui talle meeldib seda vaadata. Ükski kollektiiv ei peaks oma siseasju lahkama avalikkuse ja konkurentide rõõmuks, kaamera on selles aga massihävitusrelv, mida peab eriliselt ohjama. Me ju tegelikult ei saanud midagi teada saatest, mis on toimetuse ülesanne ja usalduse välja teeninud, me saime teada, et tema sees olla on väga halb," kirjeldab ta eilset "AK" intervjuud.

"Prooviks nüüd igatahes vanas heas usaldusväärses stiilis. Et ka selle kandjatel sees hea peab olema, seda nagunii, nemad peavad saama meeldida."