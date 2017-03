Jürgen Ligi erakonnakaaslaste osalemisest Toomi Süüria-üritusel: see jäi kurdi ja pimeda vestluseks

Endise välisministri, Reformierakonna juhatuse liikme Jürgen Ligi hinnangul ei olnud erakonnakaaslaste Urmas Paeti ja Eerik-Niiles Krossi osalemine Keskerakonna eurosaadiku Yana Toomi Süüria-üritusel tulemuslik.

"Paratamatult jäi see kurdi ja pimeda vestluseks, kokkupuutepunkte ei saanud tekkida ja publik oli Yana Toomilt," vastas Jürgen Ligi Delfi küsimusele, mida ta arvab Euroopa parlamendi saadiku Urmas Paeti ja riigikogu väliskomisjoni liikme Eerik-Niiles Krossi osalemisest keskerakondlasest europarlamendi saadiku Yana Toomi pühapäevasel Süüria-üritusel.

Ligi hinnangul tulevad taolised üritused, kus teema üle arutavad erinevaid seisukohti omavad inimesed, reeglina kasuks asjaolude mõistmisel, ent antud formaat ja Yana Toomi eneseõigustused ei saa olla eriti laia kasuga ka juhul, kui kohal on üksikud tema oponendid.

"Selgitada, mis on sõdivate osapoolte huvid ja moraal, tuleb, samuti et Euroopa poliitikutel lasub vastutus mitte legaliseerida, aga vaevalt oli see tulemuslik. Loodetavasti aitasid avalikkusele antud kommentaarid Toomi visiitidele kriitilist hinnangut anda," lisas reformierakondlane.

Ka varem Toomi Süüria-külastuste suhtes kriitiline olnud Ligi leidis, et probleem pole poliitikute debatis, vaid Süüria-visiitides. "Viimased on selgelt ainult Venemaa, Assadi ja Keskerakonna huvides, aga tuleks neid teha ainult tingimusel, et nad on Euroopa ja Eesti välispoliitika huvides ja koordineeritud. Süüria probleeme saab leevendada ainult sedapidi, mitte ühe osapoole soovil soleerides ja EL-i ühtsust murendades," ütles Ligi.

Krossi ja Paeti seisukohad erinevad Toomi omadest

Eerik-Niiles Kross oli kutsutud üritust modereerima ja kohe alguses tänas ta Toomi, et too kutsus kõnelema ka inimesi, kes temaga tingimata samal seisukohal pole.

Yana Toomiga Euroopa parlamendi ALDE fraktsiooni kuuluv Urmas Paet ütles oma sõnavõtus kaaskõnelejatele viidates, et humanitaarolukorra või katastroofi osas temal ja teistel esinejatel ilmselt erimeelsusi pole, küll aga selles osas, kuidas tuleks panustada olukorra lahendamisse.

Ta rõhutas, et Süüriast on põgenenud üle kuue miljoni inimese, kellest umbes pool on pagenud president Bashar al-Assadi eest ja ainuke põhjus, miks Assadiga peaks asju ajama on see, et leida poliitiline küünilispragmaatiline lahendus sõja lõpetamiseks. See ei vabasta Assadi aga vastutusest sõjakuritegude ees.

Ürituse lõpus lisas Paet, et ta on meelitatud, et teda kõnelema kutsuti. „Nende inimeste vahel, kes mõtlevad ühtemoodi, on väga lihtne selliseid arutelusid pidada. Nii et see, et Yana Toom koos mõne sõbraga tuli mugavustsoonist välja – ma väga tunnustan seda,” kiitis Paet. Toom vastas omakorda, et hoopis Paet tuli mugavustsoonist välja.