Jürgen Ligi: Eesti 200 tekstidest vaatab vastu riigi meeletu alahindamine

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud Henrik Raave intervjuu valguses nendib reformierakondlane Jürgen Ligi, et Eesti 200 tekstidest vaatab paraku vastu meeletu alahindamine, millega erakonna loomisele ja riigile lähenetakse.

"Alati on poliitikas mingi nišš ka nende jaoks, kes lubavad olla mittepoliitikud. Valijale on hea uudis, et neil pretendentidel ei ole seni veel valmis ideid, sest kui uute inimeste konkurentsi poliitikas napib, siis ideedega on vastupidi, valitseb halbade ideede üleküllus," märgib Ligi. "Maksumaksjale läheb see rahaliselt ja kodanikule sisuliselt kalliks maksma - vähemalt kord nelja aasta jooksul, aga nagu hiljuti nägime, teinekord ka valimiste vahel."

Ligi ütleb, et täna saime teada ainult, et pensionifondid tuleks paigutada Eesti majandusse. "Aga pensionirahaga tuleb riske hajutades tagada võimalikult kõrgem pension, mitte arendada poliitilisi utoopiaid ega koondada äririske. Idee ise on igivana ja pingutusi, et fondid oma valikutes Eesti majandust märkaksid, oleme teinudki aastaid, ent esimene nõue fondidele on riskid hajutada, millele juba masu ajal saime valusa kinnituse."