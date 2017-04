Jürgen Ligi: ebamugav, vabandust, ebameeldiv on näha, mida Ratase valitsus teeb

1995. aastast alates riigikokku valitud ja nelja ministriametit pidanud Ligi tunnistab, et peab end nüüd vaidlustes talitsema, et teistele oleks ka ruumi.

"Mu kogemus ületab praegust igapäevast vajadust kordades, see on ka valitsuse liikmetega võrreldes palju-palju suurem. Pean end vaos hoidma, et ka teistele oleks ruumi ega jääks muljet, et ma siin ainult õiendan," ütles reformierakondlane Jürgen Ligi intervjuus Õhtulehele.

"Ebamugav, vabandust, ebameeldiv on näha, mida valitsus teeb, ja mõista, et paljud vead ei ole enam kunagi parandatavad," kritiseeris Ligi Jüri Ratase valitsust, pidades silmas põhimõttelisi tagasipööramisi sotsiaal- ja majanduspoliitikas, rahanduses, keelepoliitikas ja struktuursetes reformides üldiselt. "Eesti riik rajati eesti keele ja kultuuri hoidmisele, õigusriigile, turumajandusele, lääne orientatsioonile."

Kõigis neis asjades on toimunud ja plaanitakse tagasipööramisi. Vene kooli säilitamine on päevakorras, itta tehakse valesid žeste, heaolu nähakse ainult võrdsustavas jagamises, mitte pingutuses, mis väärtust liidavad ja korrutavad. Hästitoiminud maksusüsteemi on sihitult solgitud, sõnas Ligi.