Jürgen Ligi Anvelti kodakondsuse teemast: sellise torkimisega naeruväãristatakse kodakondsuse instituuti

Reformierakondlane Madis Milling kirjutas täna Postimehes, et teda häirib väga sotsiaaldemokraat Andres Anvelti ründamine kodakondsuse baasilt. Nimelt on meedias kerkinud üles küsimus, kas meie siseminister ikka on sünnijärgne Eesti Vabariigi kodanik. Selle küsimuse tõstatas viimati ajaloolane Jaak Valge Õhtulehe veergudel. Millingu erakonnakaaslane Jürgen Ligi ei oleks sel teemal sõna võtta tahtnudki, kuid Milling mainis teda oma loos ja Ligi kirjutas seetõttu Facebooki mõned read.

Ligi postitus täismahus:

Madis on pidanud põnevaks viidata mulle väga ootamatus seoses, ma justkui keelaks kaitsta kiusatavat. Seni on alati vastupidi olnud, nurin, et kipun kaitsma ja ei tee vahet kuuluvusel. On juhtunud ka väga värskelt. Andres Anvelti kodakondsuse teemal polnud mul plaani poetada silpigi ega vahetada ka Madisega. Nüüd pean.

Kolleegi kodakondsuses ei läheks ma iial sorima. Esiteks on see väiklane, konkureerida tuleks teadmiste, oskuste, vaadete, kogemuste vallas. Teiseks kardan, et sellise torkimisega naeruväãristatakse ära kodakondsuse instituut. Tema sügava mõtte välja viskamisi koos pesuveega on olnud palju, täpselt nagu ka sisserände kontrolli mõttega. Tuuakse aga jälle üksikjuhtum ja unustatakse üldine, sest, teate isegi, tore inimene on, oleme nüüd mõistlikud, milleks see kõik. Ja toredaid inimesi on ju maailm täis. Ja tööjõud ja. Raha teha on vaja, põrgu see oma riik, täpselt nii on öelnud isegi üks ammune valitusjuht.