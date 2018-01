Jürgen Ligi: anname Urmas Reinsalule esmaspäevani aega tagasi astuda

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi sõnul on justiitsminister Urmas Reinsalul esmaspäevani aega tagasi astuda. Kui seda ei juhtu, algatab Reformierakonna fraktsioon justiitsministrile umbusaldusavalduse.

"Meie otsuse ajend on Reinsalu kahetsusavaldus, et ta oli hukka mõistnud naistevastase vägivalla. Tegemist oli kaalutletud sõnavõtuga," selgitas Jürgen Ligi. "Justiitsministri sõna on erilise kaaluga, sest just tema kujundab õiguspoliitikat ja vägivalla vastane võitlus on tema otsene ülesanne," lisas Ligi.

Ligi sõnul jättis Reinsalu oma sõnavõtu sisu pärast kahetsemata ja vabandas üleolevalt vaid öeldu vormi pärast „juhul“ kui see kedagi solvas. "See sõnavõtt solvas ilmselgelt paljusid. Kahjuks puudutab vägivald paljusid naisi ja niivõrd tundlik teema nõuab tõsiseltvõetavat ja siirast käsitlust," ütles Ligi. "Tema sõnad on eriti küünilised arvestades seda, et valitsus on lähisuhte vägivalla vähendamise kirjutanud sisse ka koalitsioonileppesse."

Loe veel

"See sunnib meid tähelepanu juhtima asjaolule, et Reinsalu ei mõista justiitsministri rolli ega oma haldusala, aga ka kogu riigivalitsemise usaldusväärsuse tagamise põhimõtet," sõnab Ligi ja leiab, et Reinsalu on esitanud justiitsministeeriumi õigusliku ekspertiisi pähe isiklikke poliittehnoloogilisi tekste ja nüüd määrabud ekspertiisi esitamise asemel poliitilise eriuurija. "Samal ajal seadusloome logiseb ja lubadus õigusloome mahtu vähendada on täitmata. Ka on Reinsalu seadnud end kõrgemale parlamendist, jättes seaduse rakendamata. Ta on segaduse tekitaja, aga peaks olema korra ja selguse looja."

Ligi tõi välja, et Reinsalu juhib Eestis okupatsioonikahjude määramise protsessi ja rikub omandireformi seadust raha jagamisel. "Väidan juba pikemat aega ilma Reinsalu poolt vigade parandust saamata, et valitsus rikkus seadust kirikule okupatsioonikahjude hüvitamise sildi all raha andes. Justiitsminister ei tohi olla poliitiline mängur."